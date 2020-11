Ciak d’oro 2020, vince anche Roberto Benigni, 4 premi a Pinocchio (Di venerdì 27 novembre 2020) Il quadro dei Ciak d'oro 2020 si completa con i risultati del voto della giuria di 150 giornalisti e critici di cinema nelle 10 categorie "tecniche". Miglior attore non protagonista è Roberto Benigni per il suo Geppetto in "Pinocchio" di Matteo Garrone, film che vince anche nelle categorie migliori costumi (a Massimo Cantini Parrini, anche per Favolacce), migliori scenografie (a Dimitri Capuani) e sonoro (a Maricetta Lombardo).Miglior attrice non protagonista è Barbara Chichiarelli per la sua interpretazione in "Favolacce" di Damiano e Fabio D`Innocenzo che conquista anche i Ciak d`oro per la miglior sceneggiatura ai Fratelli D`Innocenzo e per il miglior produttore. "Il Traditore" di Marco Bellocchio si aggiudica due ... Leggi su ilfogliettone (Di venerdì 27 novembre 2020) Il quadro deid'orosi completa con i risultati del voto della giuria di 150 giornalisti e critici di cinema nelle 10 categorie "tecniche". Miglior attore non protagonista èper il suo Geppetto in "" di Matteo Garrone, film chenelle categorie migliori costumi (a Massimo Cantini Parrini,per Favolacce), migliori scenografie (a Dimitri Capuani) e sonoro (a Maricetta Lombardo).Miglior attrice non protagonista è Barbara Chichiarelli per la sua interpretazione in "Favolacce" di Damiano e Fabio D`Innocenzo che conquistad`oro per la miglior sceneggiatura ai Fratelli D`Innocenzo e per il miglior produttore. "Il Traditore" di Marco Bellocchio si aggiudica due ...

