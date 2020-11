Chi è Raffaella Zardo | da vallettopoli alla tv e contro la Gregoraci

Leggi su metropolitanmagazine

(Di venerdì 27 novembre 2020) La showgirl veneta, classe 1973, dopo la laurea in Scienze Politiche, ha iniziato a lavorare nel mondo dello spettacolo già a inizio anni Novanta. Al cinema, esordisce in Ragazzi della notte, scritto, diretto e interpretato da Jerry Calà. Successivamente, viene coinvolta nello scandalo noto comee finisce agli arresti domiciliari. L’accusa nei suoi confronti è quella di aver indottoprostituzione tre giovani ragazze. Anche Gigi Sabani e Valerio Merola vennero coinvolti nella stessa inchiesta.fine, come noto, tutti gli indagati vennero assolti: fu poi Emilio Fede a riportare in televisione la, che divenne una delle meteorine del TG4. Sempre su Rete 4 le viene affidata la conduzione del rotocalco Sipario del TG4. In quegli anni, la ...