Calabria: Longo, 'ospedali chiusi saranno una delle mie priorità' (Di venerdì 27 novembre 2020) Milano, 27 nov. (Adnkronos) - Il problema degli ospedali chiusi in Calabria sarà "certamente" una delle priorità per il neo commissario alla Sanità Calabrese, Guido Longo. Lo ha detto lo stesso Longo in collegamento con Titolo V su Rai3. "Certamente, perché gli ospedali chiusi sono controindicati in un periodo come questo di massima allerta Covid", ha spiegato. Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 27 novembre 2020) Milano, 27 nov. (Adnkronos) - Il problema degliinsarà "certamente" unaper il neo commissario alla Sanità Calabrese, Guido. Lo ha detto lo stessoin collegamento con Titolo V su Rai3. "Certamente, perché glisono controindicati in un periodo come questo di massima allerta Covid", ha spiegato.

GiuseppeConteIT : Il nuovo commissario per la sanità calabrese è il prefetto Guido Longo. Un uomo delle istituzioni, che ha già opera… - TgLa7 : #Calabria: il prefetto Guido Nicolo' Longo sarà il nuovo commissario alla sanità - repubblica : Cdm, il prefetto Guido Longo è il nuovo commissario della Calabria - roccofrancica : Guido Nicolò Longo è il nuovo - nuovo #commissario alla #sanità calabrese. A prescindere dall'ineccepibile curricul… - Avv_Natalina : Un ex superpoliziotto (e prefetto) per la #sanità: Guido Longo nuovo #commissario ad acta in #Calabria. Speriamo s… -