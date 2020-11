Anja Rubik sulla copertina di Vogue Polonia per il diritto all'aborto (Di venerdì 27 novembre 2020) Vogue Polonia ha preso una posizione chiara. Nel suo ultimo numero, la rivista si schiera per il diritto all’aborto alle donne. Lo fa ospitando in copertina la modella e attivista Anja Rubik, che posa con le mani legate e il corpo avvolto in un drappo rosso. Sul volto è disegnato un fulmine dello stesso colore, il simbolo delle proteste che stanno animando il paese. Il 22 ottobre la Corte costituzionale ha stabilito che l’aborto di feti con difetti congeniti è una violazione. Gli aborti sarebbero dunque consentiti solo in caso di pericolo di vita e se la gravidanza è frutto di stupro o incesto. La sentenza ha scatenato proteste nella nazione. All’inizio del mese a Varsavia oltre 100mila persone hanno manifestato, spingendo il governo a ritardare la ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 27 novembre 2020)ha preso una posizione chiara. Nel suo ultimo numero, la rivista si schiera per ilall’alle donne. Lo fa ospitando inla modella e attivista, che posa con le mani legate e il corpo avvolto in un drappo rosso. Sul volto è disegnato un fulmine dello stesso colore, il simbolo delle proteste che stanno animando il paese. Il 22 ottobre la Corte costituzionale ha stabilito che l’di feti con difetti congeniti è una violazione. Gli aborti sarebbero dunque consentiti solo in caso di pericolo di vita e se la gravidanza è frutto di stupro o incesto. La sentenza ha scatenato proteste nella nazione. All’inizio del mese a Varsavia oltre 100mila persone hanno manifestato, spingendo il governo a ritardare la ...

BossolaMauro : RT @HuffPostItalia: Anja Rubik sulla copertina di Vogue Polonia per il diritto all'aborto - HuffPostItalia : Anja Rubik sulla copertina di Vogue Polonia per il diritto all'aborto - atarquini2 : Anja Rubik per il diritto all'aborto posa nuda sulla cover di Vogue Polonia: 'Siamo con voi' - DRepubblicait : Anja Rubik per il diritto all'aborto posa nuda sulla cover di Vogue Polonia: 'Siamo con voi' [di BENEDETTA PERILLI]… - luca79ind : Anja Rubik posa nuda sulla cover di Vogue Polonia per il diritto all'aborto e sostenere le donne -

Ultime Notizie dalla rete : Anja Rubik Anja Rubik e Ibrahim Kamara fotografati da Harley Weir: gli shooting per Vogue Italia e L'Uomo Vogue Italia Anja Rubik sulla copertina di Vogue Polonia per il diritto all'aborto

La rivista si schiera apertamente, ospitando sulla sua copertina la modella e attivista con il volto dipinto da un fulmine rosso, simbolo delle proteste ...

Anja Rubik posa nuda sulla cover di Vogue Polonia per il diritto all'aborto e sostenere le donne

La modella e attivista incarna lo storico messaggio di appoggio da parte della rivista di moda alle militanti e manifestanti che si oppongono alla legge restrittiva sul diritto all'aborto in Polonia ...

La rivista si schiera apertamente, ospitando sulla sua copertina la modella e attivista con il volto dipinto da un fulmine rosso, simbolo delle proteste ...La modella e attivista incarna lo storico messaggio di appoggio da parte della rivista di moda alle militanti e manifestanti che si oppongono alla legge restrittiva sul diritto all'aborto in Polonia ...