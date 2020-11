Alcamo, furti in abitazioni: 2 arresti (Di venerdì 27 novembre 2020) I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Alcamo hanno tratto in arresto, in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal Tribunale di Trapani, INGRAO TOMMASO GRAZIANO (classe 1969) e DI LORENZO GIUSEPPE (classe 1997) responsabili a vario titolo di furto aggravato e violazione degli obblighi inerenti la sorveglianza speciale di P.S.... L'articolo puoi vederlo su: Tvio Trapani. Leggi su tvio (Di venerdì 27 novembre 2020) I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia dihanno tratto in arresto, in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal Tribunale di Trapani, INGRAO TOMMASO GRAZIANO (classe 1969) e DI LORENZO GIUSEPPE (classe 1997) responsabili a vario titolo di furto aggravato e violazione degli obblighi inerenti la sorveglianza speciale di P.S.... L'articolo puoi vederlo su: Tvio Trapani.

