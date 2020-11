Quelli che ci fanno i tamponi (Di giovedì 26 novembre 2020) Sono soprattutto infermieri, ma non solo, e da marzo hanno fatto milioni di volte una cosa di per sé semplice, ma fondamentale Leggi su ilpost (Di giovedì 26 novembre 2020) Sono soprattutto infermieri, ma non solo, e da marzo hanno fatto milioni di volte una cosa di per sé semplice, ma fondamentale

disinformatico : Per quelli che dicono 'ma la Covid ha il 98% di sopravvivenza'. Come lo sbarco in Normandia. Vi sareste offerti? V… - civati : Ma vi ricordate quante risate anni fa (cinque anni fa) sulla #tampontax? Alcuni di quelli - e ahinoi di quelle -… - ciropellegrino : Penso che oggi il mondo intero debba giungere a Napoli con lo zucchero e il caffé come si fa quando si fa 'la visit… - Lazzaroneee : @tuttonapoli Da oggi inizio a bloccare tutti quelli che parlano di Mughini e Cruciani . - SigismondiAnto1 : RT @Capass8Emanuela: Quelli che sognano ad occhi aperti,sono a conoscenza di molte coseche sfuggono,di chi sogna addormentato… -

Ultime Notizie dalla rete : Quelli che "Finalmente Maradona è riuscito a fregare tutti quelli che si ostinavano a volerlo vivo” - ilNapolista IlNapolista Casi Genovese e Grillo: le ultime generazioni non sono immuni agli stereotipi di genere

Togliamoci dalla testa l'illusione che i ragazzi e l'apertura a mondi e realtà internazionali siano un antidoto automatico a misoginia e pregiudizi: non è così. Perché i giovani non vivono su Marte e ...

Trasporti, patenti e fogli rosa scaduti saranno validi fino al 30 aprile

Il viceministro Cancelleri: se il nuovo dpcm si allunga, lo stesso varrà per la validità dei certificati ROMA. Nuovo termine per le patenti e i fogli rosa scaduti o in scadenza durante l'emergenza Cor ...

Togliamoci dalla testa l'illusione che i ragazzi e l'apertura a mondi e realtà internazionali siano un antidoto automatico a misoginia e pregiudizi: non è così. Perché i giovani non vivono su Marte e ...Il viceministro Cancelleri: se il nuovo dpcm si allunga, lo stesso varrà per la validità dei certificati ROMA. Nuovo termine per le patenti e i fogli rosa scaduti o in scadenza durante l'emergenza Cor ...