Quarto decreto «ristori» in un mese: ora è il turno delle partite Iva (Di venerdì 27 novembre 2020) Dopo il via libera del Parlamento allo scostamento di bilancio da otto miliardi di euro per finanziare le coperture in queste ore la maggioranza sta negoziando la quarta edizione in un mese del «decreto ristori». I tempi sono ristrettissimi: il provvedimento deve essere approvato dal Consiglio dei ministri entro il 30 novembre perché è finalizzato alla proroga di una serie di scadenze fiscali che riguardano il lavoro autonomo imprenditoriale e le partite Iva individuali: il secondo acconto Irpef, Ires e … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Tregua fiscale di fine anno per alleviare cittadini e imprese dal peso della crisi Covid: incassato il via libera quasi all'unanimità delle Camere a spendere altri 8 miliardi per ...

Si valutano 600 milioni (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 26 nov - Il quarto decreto legge dovrebbe andare in Consiglio dei ministri domenica pomeriggio, 29 novembre, secondo quanto riferiscono f ...

