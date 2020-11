Pokemon Go: gli eventi di dicembre 2020 (Di giovedì 26 novembre 2020) Mancano pochi giorni all’inizio dell’ultimo mese dell’anno e su Pokemon Go sono in programma interessanti eventi. dicembre è il mese delle festività natalizie, ma non dimentichiamo che rappresenta anche l’inizio dell’inverno. Per questo motivo, su Pokemon Go durante il mese di dicembre, non c’è da stupirsi per l’arrivo di alcuni Pokemon particolari. Pokemon Go, nuovi incontri a dicembre A partire dalle 22.00 di martedì 1 dicembre 2020 fino a venerdì 1 gennaio 2021 gli allenatori avranno la possibilità di catturare Lapras o Darumaka. Catturare uno di questi Pokemon porterà al giocatore PE aggiuntivi. Sempre nello stesso periodo di tempo, il Pokémon Leggenda Forma di Kyurem, potrà apparire nei raid ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 26 novembre 2020) Mancano pochi giorni all’inizio dell’ultimo mese dell’anno e suGo sono in programma interessantiè il mese delle festività natalizie, ma non dimentichiamo che rappresenta anche l’inizio dell’inverno. Per questo motivo, suGo durante il mese di, non c’è da stupirsi per l’arrivo di alcuniparticolari.Go, nuovi incontri aA partire dalle 22.00 di martedì 1fino a venerdì 1 gennaio 2021 gli allenatori avranno la possibilità di catturare Lapras o Darumaka. Catturare uno di questiporterà al giocatore PE aggiuntivi. Sempre nello stesso periodo di tempo, il Pokémon Leggenda Forma di Kyurem, potrà apparire nei raid ...

