Marco Belinelli torna in Italia: giocherà nella Virtus Bologna (Di giovedì 26 novembre 2020) Belinelli lascia San Antonio e torna a giocare in Serie A: ad attenderlo c’è la Virtus Bologna, squadra che lo ha lanciato nel basket professionistico Il cestista Italiano più vincente della storia dell’NBA torna in Italia e lo fa lì dove tutto e iniziato. Marco Belinelli ha deciso di dire stop alla sua epopea a stelle e strisce e riunirsi al club che prima di tutti ha creduto in lui, la Virtus Bologna. Sono passate 13 stagioni, e 9 franchigie, da quando un giovanissimo Marco venne scelto come diciottesima scelta assoluta al Draft 2007 dai Golden State Warriors. Da lì un’avventura dopo l’altra per tutto il continente nordamericano, vestendo le maglie di Toronto Raptors, New Orleans ... Leggi su zon (Di giovedì 26 novembre 2020)lascia San Antonio ea giocare in Serie A: ad attenderlo c’è la, squadra che lo ha lanciato nel basket professionistico Il cestistano più vincente della storia dell’NBAine lo fa lì dove tutto e iniziato.ha deciso di dire stop alla sua epopea a stelle e strisce e riunirsi al club che prima di tutti ha creduto in lui, la. Sono passate 13 stagioni, e 9 franchigie, da quando un giovanissimovenne scelto come diciottesima scelta assoluta al Draft 2007 dai Golden State Warriors. Da lì un’avventura dopo l’altra per tutto il continente nordamericano, vestendo le maglie di Toronto Raptors, New Orleans ...

