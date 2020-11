Maltempo a go go, altro che Vortice Polare incontrollato! (Di giovedì 26 novembre 2020) Si fa un gran parlare del Vortice Polare. Ne abbiamo parlato anche noi e continueremo a farlo, dopotutto sappiamo fin troppo bene quanto sia condizionante – nel bene e nel male – nell’andamento dell’Inverno. E’ un Vortice Polare forte, anzi fortissimo. Ma si parla del Vortice Polare Stratosferico, affinché vada a influenzare il quadro meteo climatico emisferico deve ovviamente riuscire a condizionare la troposfera (per capirci e semplificare il concetto, la troposfera non è altro che il piano terra dell’atmosfera mentre la stratosfera è l’attico) e non sembra riuscirci. Maltempo a go go e freddo Per ora, chiaro, più avanti si vedrà. Fatto sta che dicembre potrebbe riservarci non poche sorprese. Sorprese in termini di freddo e sorprese in termini ... Leggi su meteogiornale (Di giovedì 26 novembre 2020) Si fa un gran parlare del. Ne abbiamo parlato anche noi e continueremo a farlo, dopotutto sappiamo fin troppo bene quanto sia condizionante – nel bene e nel male – nell’andamento dell’Inverno. E’ unforte, anzi fortissimo. Ma si parla delStratosferico, affinché vada a influenzare il quadro meteo climatico emisferico deve ovviamente riuscire a condizionare la troposfera (per capirci e semplificare il concetto, la troposfera non èche il piano terra dell’atmosfera mentre la stratosfera è l’attico) e non sembra riuscirci.a go go e freddo Per ora, chiaro, più avanti si vedrà. Fatto sta che dicembre potrebbe riservarci non poche sorprese. Sorprese in termini di freddo e sorprese in termini ...

Ultime Notizie dalla rete : Maltempo altro Maltempo a go go, altro che Vortice Polare incontrollato! Meteo Giornale Siracusa, maltempo. Mangiafico: “L’Amministrazione comunale intervenga su Villaggio Miano”

“ La stagione delle piogge torna a mettere a nudo tutti i problemi di deflusso delle acque piovane nel comprensorio di Villaggio Miano, che eredita responsabilità urbanistiche, aggravate dall’indolenz ...

Maltempo in Sardegna, violento peggioramento con nubifragi e mareggiate

Già da oggi ci sarà un incremento della nuvolosità sull'Isola, ma sarà da venerdì che il cambiamento si avvertirà con maggior ...

