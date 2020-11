Jamie Dornan: "Un fan mi ha accusato di avere un figlio con Dakota Johnson" (Di giovedì 26 novembre 2020) Parlando di folli, Jamie Dornan ha rivelato di essere stato accusato da un fan di avere un figlio segreto di sette anni con Dakota Johnson in una lettera che conteneva anche le foto del bambino in questione. Il successo della trilogia delle Cinquanta sfumature ha fatto toccare con mano a Jamie Dornan le gioie e i dolori della fama. L'attore nordirlandese ha raccontato di aver ricevuto una folle lettera da un fan convinto che lui avesse un figlio con Dakota Johnson. Jamie Dornan e Dakota Johnson hanno interpretato i personaggi della saga delle Cinquanta sfumature, Christian Grey e Anastasia Steele, coinvolti in una ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 26 novembre 2020) Parlando di folli,ha rivelato di essere statoda un fan diunsegreto di sette anni conin una lettera che conteneva anche le foto del bambino in questione. Il successo della trilogia delle Cinquanta sfumature ha fatto toccare con mano ale gioie e i dolori della fama. L'attore nordirlandese ha raccontato di aver ricevuto una folle lettera da un fan convinto che lui avesse unconhanno interpretato i personaggi della saga delle Cinquanta sfumature, Christian Grey e Anastasia Steele, coinvolti in una ...

Parlando di folli, Jamie Dornan ha rivelato di essere stato accusato da un fan di avere un figlio segreto di sette anni con Dakota Johnson. Il successo della trilogia delle Cinquanta sfumature ha fatt ...

Parlando di folli, Jamie Dornan ha rivelato di essere stato accusato da un fan di avere un figlio segreto di sette anni con Dakota Johnson. Il successo della trilogia delle Cinquanta sfumature ha fatt ...