Insigne | addio a Maradona | “Sono cresciuto con le tue gesta Sei stato il Nostro Diego”

Maradona e Napoli, un legame unico. Ecco perché non poteva mancare il messaggio di Lorenzo Insigne, capitano dell'attuale squadra azzurra e grande sostenitore del Pibe de Oro. Sui social, precisamente sulla propria pagina Instagram, il numero 24 dei partenopei ha voluto omaggiare l'ex 10 argentino dopo la sua morte. "Dal primo giorno in cui sei arrivato nella nostra amata Napoli, sei diventato un Napoletano doc. Hai dato tutto per la tua gente, hai difeso questa terra, l'hai amata. Ci hai regalato la gioia, i sorrisi, i trofei, l'amore", ha voluto esordire Insigne nel suo messaggio.

