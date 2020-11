Dua Lipa apre le porte di “Studio 2054” per uno show multi-dimensionale, stravagante e di proporzioni epiche (Di giovedì 26 novembre 2020) LIVENow apre le porte di “Studio 2054” di Dua Lipa, uno show multi-dimensionale, stravagante e di proporzioni epiche, che verrà trasmesso in tutto il mondo venerdì 27 novembre. In Italia il concerto inizierà alle ore 21.30. LIVENow è una nuova rete di distribuzione di contenuti, che si pone l’obiettivo di intrattenere, coinvolgere ed educare offrendo sport, concerti, fitness, stand-up comedy e molto altro ancora. I fan possono godersi i contenuti direttamente da casa e condividere l’esperienza con gli amici tramite l’opzione di visualizzazione di gruppo “Watch Together”. Filmato dal vivo in un gigantesco magazzino, “Studio 2054” è la celebrazione di tutto ciò che è ... Leggi su domanipress (Di giovedì 26 novembre 2020) LIVENowledidi Dua, unoe di, che verrà trasmesso in tutto il mondo venerdì 27 novembre. In Italia il concerto inizierà alle ore 21.30. LIVENow è una nuova rete di distribuzione di contenuti, che si pone l’obiettivo di intrattenere, coinvolgere ed educare offrendo sport, concerti, fitness, stand-up comedy e molto altro ancora. I fan possono godersi i contenuti direttamente da casa e condividere l’esperienza con gli amici tramite l’opzione di visualizzazione di gruppo “Watch Together”. Filmato dal vivo in un gigantesco magazzino,è la celebrazione di tutto ciò che è ...

