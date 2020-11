Dramma lockdown per i bambini: -40% di accessi al pronto soccorso. I pediatri: “Riaprite le scuole” (Di giovedì 26 novembre 2020) Roma, 26 nov – “E’ urgente l’apertura delle scuole per evitare che alla crisi sanitaria ed economica se ne aggiunga una educativa e sociale dalle conseguenze pesanti per tutti i bambini. Lo Stato può intervenire, sulla parte economica, con ristori, ma non può sostituire i benefici portati dalla frequenza scolastica. Un bambino di 6 anni non avrà più 6 anni e ciò che perde in questi mesi lo avrà perso per sempre”. Inizia così l’appello di Rino Agostiniani, vicepresidente della Società italiana di pediatria (Sip), in vista della conferenza di presentazione del Congresso straordinario digitale della Sip, intitolato “La pediatria italiana e la pandemia da Sars-Cov-2”, che si aprirà domani e sarà in programma fino al 28 novembre. Agostiniani si rivolge al governo e lo fa con un appello accorato, rilevando tutti i pericoli della chiusura ... Leggi su ilprimatonazionale (Di giovedì 26 novembre 2020) Roma, 26 nov – “E’ urgente l’apertura delle scuole per evitare che alla crisi sanitaria ed economica se ne aggiunga una educativa e sociale dalle conseguenze pesanti per tutti i. Lo Stato può intervenire, sulla parte economica, con ristori, ma non può sostituire i benefici portati dalla frequenza scolastica. Un bambino di 6 anni non avrà più 6 anni e ciò che perde in questi mesi lo avrà perso per sempre”. Inizia così l’appello di Rino Agostiniani, vicepresidente della Società italiana dia (Sip), in vista della conferenza di presentazione del Congresso straordinario digitale della Sip, intitolato “Laa italiana e la pandemia da Sars-Cov-2”, che si aprirà domani e sarà in programma fino al 28 novembre. Agostiniani si rivolge al governo e lo fa con un appello accorato, rilevando tutti i pericoli della chiusura ...

