“Detto fatto” sospeso, Bianca Guaccero si scusa La conduttrice pugliese: madre single, intento non offensivo ma sbagliato il tutorial (Di giovedì 26 novembre 2020) Il programma di Raidue “Detto fatto” è stato sospeso. Inchiesta interna della Rai dopo il tutorial su come fare la spesa al supermercato in modo provocante. La conduttrice Bianca Guaccero si è scusata intervenendo su instagram. Ha ribadito che il tutorial era sbagliato rimarcando peraltro che non si può ritenerla intenzionata a banalizzare la donna, considerata oltretutto la sua condizione di madre single. L'articolo “Detto fatto” sospeso, Bianca Guaccero si scusa <small class="subtitle">La conduttrice pugliese: madre ... Leggi su noinotizie (Di giovedì 26 novembre 2020) Il programma di Raidueè stato. Inchiesta interna della Rai dopo ilsu come fare la spesa al supermercato in modo provocante. Lasi èta intervenendo su instagram. Ha ribadito che ilerarimarcando peraltro che non si può ritenerla intenzionata a banalizzare la donna, considerata oltretutto la sua condizione di. L'articolosi La...

