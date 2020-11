De Laurentiis annuncia: “Lavoro ad una serie su Maradona in stile ‘The Last Dance’ di Jordan” (Di giovedì 26 novembre 2020) "Per Napoli ha rappresentato tutto. È stato un secondo San Gennaro, con tutto il rispetto per il patrono della città". Parola di Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, che è intervenuto ai microfoni di Rai Uno nel corso della trasmissione Porta a Porta per parlare della tragica scomparsa di Diego Armando Maradona. Il numero uno del club partenopeo ha espresso il desiderio di rendere omaggio al Diez in modo assolutamente speciale.De Laurentiis: "Una serie tv su Diego"caption id="attachment 1056395" align="alignnone" width="691" Maradona (getty images)/caption"La città veniva da anni difficili dopo il terremoto, Diego è stata una resurrezione per i napoletani", ha detto De Laurentiis. "Per Napoli ha rappresentato tutto. È stato un secondo San Gennaro, con tutto il rispetto per il ... Leggi su itasportpress (Di giovedì 26 novembre 2020) "Per Napoli ha rappresentato tutto. È stato un secondo San Gennaro, con tutto il rispetto per il patrono della città". Parola di Aurelio De, presidente del Napoli, che è intervenuto ai microfoni di Rai Uno nel corso della trasmissione Porta a Porta per parlare della tragica scomparsa di Diego Armando. Il numero uno del club partenopeo ha espresso il desiderio di rendere omaggio al Diez in modo assolutamente speciale.De: "Unatv su Diego"caption id="attachment 1056395" align="alignnone" width="691"(getty images)/caption"La città veniva da anni difficili dopo il terremoto, Diego è stata una resurrezione per i napoletani", ha detto De. "Per Napoli ha rappresentato tutto. È stato un secondo San Gennaro, con tutto il rispetto per il ...

