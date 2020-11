Creare valore e occupazione è possibile (Di giovedì 26 novembre 2020) Gli spazi sono luminosi, le poltrone ergonomiche, su una parete spicca un pannello di legno interrotto da rettangoli di verde: un prato verticale. L'atmosfera ricorda un po' le Embassy, le boutique di design dove acquistare il dispositivo per il tabacco riscaldato Iqos, con cui già un milione di persone lungo lo Stivale hanno sostituito il fumo di sigaretta. Un motivo c'è: questo nuovo centro, il Digital information service center, è nato per fornire assistenza ai consumatori tricolore in merito ai prodotti senza combustione di Philip Morris Italia. Entrerà a regime l'anno prossimo e impiegherà circa 400 persone, generando un investimento complessivo intorno a 100 milioni di euro nell'arco di cinque anni. Il Disc, questo il suo nome abbreviato, si trova a Taranto, in Puglia. Di nuovo, non per caso: «Si tratta di una città in grande trasformazione, che riflette il nostro modo di essere ... Leggi su panorama (Di giovedì 26 novembre 2020) Gli spazi sono luminosi, le poltrone ergonomiche, su una parete spicca un pannello di legno interrotto da rettangoli di verde: un prato verticale. L'atmosfera ricorda un po' le Embassy, le boutique di design dove acquistare il dispositivo per il tabacco riscaldato Iqos, con cui già un milione di persone lungo lo Stivale hanno sostituito il fumo di sigaretta. Un motivo c'è: questo nuovo centro, il Digital information service center, è nato per fornire assistenza ai consumatori tricolore in merito ai prodotti senza combustione di Philip Morris Italia. Entrerà a regime l'anno prossimo e impiegherà circa 400 persone, generando un investimento complessivo intorno a 100 milioni di euro nell'arco di cinque anni. Il Disc, questo il suo nome abbreviato, si trova a Taranto, in Puglia. Di nuovo, non per caso: «Si tratta di una città in grande trasformazione, che riflette il nostro modo di essere ...

RamingodiArnor : RT @chiadegli: L’influenza dei fondamentali economici espressi nel valore del pil (ricchezza/beni e servizi prodotti) sulla capacità di cre… - TecoConsulting : TECO CONSULTING: Finanza Aziendale a 360° Specializzati nel creare valore per gli imprenditori! ???Guarda la nostra… - antonella_cip : Se solo il GF avesse l'intelligenza di mettere un po' di musica per creare atmosfera nell'attesa. Per Rosalinda que… - GiulivoGiovanni : RT @OnlineSim: Siamo nati digitali 20 anni fa. Abbiamo puntato sull'innovazione e sul valore umano per creare servizi di investimento sempr… - boletusatanas : @DVDSCT @marioerdrago @monacelt la bce non ha tassazione a creare valore 'reale', come dici tu, quindi dovrebbe essere in default. -

Ultime Notizie dalla rete : Creare valore Creare valore e occupazione è possibile Panorama Renault crea Re-Factory, il primo stabilimento europeo a economia circolare

sviluppo delle competenze e creazione di nuove attività in grado di generare valore». «Questo annuncio concretizza il notevole lavoro svolto dai team di Renault e il frutto delle concertazioni ...

Epicode: corso Web developer per trovare subito lavoro

Epicode è la scuola online che tenta di dare una risposta su entrambi i fronti: crea professionisti in grado di collocarsi ... quelli che possono rapidamente trasformarsi in valore per il diretto ...

sviluppo delle competenze e creazione di nuove attività in grado di generare valore». «Questo annuncio concretizza il notevole lavoro svolto dai team di Renault e il frutto delle concertazioni ...Epicode è la scuola online che tenta di dare una risposta su entrambi i fronti: crea professionisti in grado di collocarsi ... quelli che possono rapidamente trasformarsi in valore per il diretto ...