Valentino Rossi sposa Francesca: “Chiesta ufficialmente la sua mano, la modella…” (Di mercoledì 25 novembre 2020) Sembrerebbe proprio il momento giusto. Dopo l'addio alla Yamaha Valentino Rossi si concentra sulla sua vita privata e sull'amore.caption id="attachment 85369" align="alignnone" width="1024" Instagram/captionSecondo quanto riportato dalla rivista Chi "i rumors provengono da Tavullia. Sembrerebbe che Vale abbia chiesto ufficialmente la mano alla compagna, Francesca Sofia Novello, per mettere su famiglia. La modella, pazza di gioia, avrebbe accettato".caption id="attachment 64761" align="alignnone" width="1024" Instagram/caption(Chi) Golssip. Leggi su golssip (Di mercoledì 25 novembre 2020) Sembrerebbe proprio il momento giusto. Dopo l'addio alla Yamahasi concentra sulla sua vita privata e sull'amore.caption id="attachment 85369" align="alignnone" width="1024" Instagram/captionSecondo quanto riportato dalla rivista Chi "i rumors provengono da Tavullia. Sembrerebbe che Vale abbia chiestolaalla compagna,Sofia Novello, per mettere su famiglia. La modella, pazza di gioia, avrebbe accettato".caption id="attachment 64761" align="alignnone" width="1024" Instagram/caption(Chi) Golssip.

carlogubi : Boeri chiede un contributo di solidarietà ai dipendenti pubblici. Io lo chiederei a Ezio Greggio che aggira il fisc… - SkySportMotoGP : .@ValeYellow46 all'ultima gara con la @YamahaMotoGP ufficiale: 'È la fine di un lunghissimo viaggio insieme'… - alkatim : RT @carlopastore: Vale Rossi ha lasciato la Yamaha dopo 15 anni. @GiorgioTerruzzi e io l’abbiamo raccontato in una puntata del Trequartista… - carlopastore : Vale Rossi ha lasciato la Yamaha dopo 15 anni. @GiorgioTerruzzi e io l’abbiamo raccontato in una puntata del Trequa… - ChiccoseDOC : LE CHICCHE DI GOSSIP: NOZZE IN VISTA PER VALENTINO ROSSI E FRANCESCA SOFIA NOVELLO? -