Vaccino cinese truffa disponibile in rete. L’allarme (Di mercoledì 25 novembre 2020) Mentre gli stati si preparano alla campagna vaccinnale d’inverno, coi vaccini Pfizer, Moderna e AstraZeneca – vedi qui le differenze fra i tre vaccini – già pronti per essere commercializzati e distribuiti, in rete girano prodotti altamente rischiosi che potrebbero avere la denominazione Vaccino Covid-19 ma che in realtà sono scarsamente testati e ad alto rischio per la salute. A lanciare l’ allarme è stato il direttore centrale dell’Agenzia delle Dogane Marcello Minenna che in queste ultime ore ha alzato i livelli di controllo dell’ Agenzia con un continuo monitoraggio dei carichi navali e aerei diretti nel nostro Paese. Anche Genova – che fa capo alla direzione interregionale Piemonte-Liguria e Valle d’ Aosta con il suo porto -si prepara ad effettuare controlli specifici sul possibile arrivo di questi farmaci vietati sia attraverso i container sia ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 25 novembre 2020) Mentre gli stati si preparano alla campagna vaccinnale d’inverno, coi vaccini Pfizer, Moderna e AstraZeneca – vedi qui le differenze fra i tre vaccini – già pronti per essere commercializzati e distribuiti, ingirano prodotti altamente rischiosi che potrebbero avere la denominazioneCovid-19 ma che in realtà sono scarsamente testati e ad alto rischio per la salute. A lanciare l’ allarme è stato il direttore centrale dell’Agenzia delle Dogane Marcello Minenna che in queste ultime ore ha alzato i livelli di controllo dell’ Agenzia con un continuo monitoraggio dei carichi navali e aerei diretti nel nostro Paese. Anche Genova – che fa capo alla direzione interregionale Piemonte-Liguria e Valle d’ Aosta con il suo porto -si prepara ad effettuare controlli specifici sul possibile arrivo di questi farmaci vietati sia attraverso i container sia ...

