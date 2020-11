Una donna è stata accoltellata a Catanzaro (Di mercoledì 25 novembre 2020) AGI - Il cadavere di una donna di 52 anni è stato trovato nella serata di ieri dai carabinieri della compagnia di Soverato a Stalettì (Catanzaro). La vittima, che si chiamava Loredana Scalone ed era originaria di Girifalco, sarebbe stata accoltellata più volte. Secondo quanto trapela, i Carabinieri avrebbero già fermato un uomo. Si tratta di un 36enne residente a Badolato che avrebbe avuto una relazione con la donna. L'ipotesi dei carabinieri è che si tratti di un omicidio di natura passionale. Fra la vittima, che si era separata dal marito, e il presunto omicida, che è sposato, c'era una relazione sentimentale. Secondo la testimonia dei familiari, era irreperibile dalle precedenti 24 ore. Leggi su agi (Di mercoledì 25 novembre 2020) AGI - Il cadavere di unadi 52 anni è stato trovato nella serata di ieri dai carabinieri della compagnia di Soverato a Stalettì (). La vittima, che si chiamava Loredana Scalone ed era originaria di Girifalco, sarebbepiù volte. Secondo quanto trapela, i Carabinieri avrebbero già fermato un uomo. Si tratta di un 36enne residente a Badolato che avrebbe avuto una relazione con la. L'ipotesi dei carabinieri è che si tratti di un omicidio di natura passionale. Fra la vittima, che si era separata dal marito, e il presunto omicida, che è sposato, c'era una relazione sentimentale. Secondo la testimonia dei familiari, era irreperibile dalle precedenti 24 ore.

