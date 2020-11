UFFICIALE Sassuolo, rinnova Turati: il portiere in neroverde fino al 2025 (Di mercoledì 25 novembre 2020) Stefano Turati aveva sorpreso tutti al suo esordio in Serie A contro la Juventus. Il portiere classe 2001 rinnova col Sassuolo fino al 2025 Stefano Turati, portiere classe 2001 del Sassuolo, rinnova il suo contratto con i neroverdi fino al 2025. Ecco il comunicato della società emiliana che blinda il baby portiere che esordì all’Allianz Stadium con la Juventus per l’assenza di Pegolo e Consigli. «L’Unione Sportiva Sassuolo Calcio comunica il rinnovo contrattuale delle prestazioni sportive del seguente calciatore neroverde: Stefano Turati (2001, portiere) fino al 30 Giugno ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 25 novembre 2020) Stefanoaveva sorpreso tutti al suo esordio in Serie A contro la Juventus. Ilclasse 2001colalStefanoclasse 2001 delil suo contratto con i neroverdial. Ecco il comunicato della società emiliana che blinda il babyche esordì all’Allianz Stadium con la Juventus per l’assenza di Pegolo e Consigli. «L’Unione SportivaCalcio comunica il rinnovo contrattuale delle prestazioni sportive del seguente calciatore: Stefano(2001,al 30 Giugno ...

clikservernet : Ufficiale: Sassuolo, rinnovo fino al 2025 per Turati - Noovyis : (Ufficiale: Sassuolo, rinnovo fino al 2025 per Turati) Playhitmusic - - BombeDiVlad : ??? #Sassuolo, #ufficiale il rinnovo del giovane portiere Stefano #Turati???? #LBDV #LeBombeDiVlad #Calciomercato - francescobosett : È ufficiale stiamo giocando contro il Sassuolo #JuveFerencvaros - calciomercatoit : ??#Verona, UFFICIALE: infortunio per #Kalinic. 'Lesione di primo grado del muscolo bicipite femorale della coscia si… -

Ultime Notizie dalla rete : UFFICIALE Sassuolo UFFICIALE: Sassuolo, il giovane portiere Turati ha rinnovato fino al 2025 TUTTO mercato WEB Sassuolo-Inter dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Sfida Champions tra Sassuolo e Inter, big match d'alta classifica: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

Benevento-Juventus dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Il Benevento ospita la Juventus nel nono turno di Serie A: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

Sfida Champions tra Sassuolo e Inter, big match d'alta classifica: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.Il Benevento ospita la Juventus nel nono turno di Serie A: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.