Teoria e pratica della spintarella

(Di mercoledì 25 novembre 2020) Arresti, rinvii a giudizio e inchieste che coinvolgono sindaci e alti funzionari. Il denominatore comune è lo scambio di favori dalla loro posizione pubblica con privati. Per far assumere fedelissimi, raccomandati o parenti e, perché no, pregiudicati. Nel Paese delle assunzioni pilotate, sindaci e amministratori pubblici, stando alle moltissime inchieste aperte in svariate Procure italiane, si sarebbero lasciati tentare da scaltri imprenditori. Il leitmotiv è comune a tutte le indagini giudiziarie: nelle ipotesi dei magistrati gli amministratori avrebbero indicato i nomi dei loro raccomandati alle aziende partecipate o, in altri casi, avrebbero messo a disposizione degli imprenditori le loro funzioni in cambio di persone da assumere. Come a Roma, dove nelle settimane scorse sono stati arrestati due esponenti del Pd per aver raccomandato a una clinica Rsa personale da assumere in ...