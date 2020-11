Super Mario Maker per Wii U verrà rimosso dall'eShop (Di mercoledì 25 novembre 2020) 4,02 milioni di persone possiedono Super Mario Maker per Wii U, ma quanti lo giocano ancora? Con il sequel uscito per Switch lo scorso anno, Nintendo ha deciso di staccare la spina dal suo predecessore. Innanzitutto, il gioco verrà rimosso dall'eShop di Wii U il 13 gennaio 2021. Sarà ancora scaricabile per coloro che lo hanno acquistato, ma le vendite future saranno vietate. Quindi, il 31 marzo 2021, lo stesso giorno in cui Super Mario 35 e Super Mario 3D All-Stars verranno tolti dall'eShop di Switch, Nintendo interromperà la possibilità di caricare i percorsi personalizzati nel gioco. Ecco tutti i servizi che termineranno. Che ne pensate? Siete tra quelli che giocano ... Leggi su eurogamer (Di mercoledì 25 novembre 2020) 4,02 milioni di persone possiedonoper Wii U, ma quanti lo giocano ancora? Con il sequel uscito per Switch lo scorso anno, Nintendo ha deciso di staccare la spina dal suo predecessore. Innanzitutto, il giocodi Wii U il 13 gennaio 2021. Sarà ancora scaricabile per coloro che lo hanno acquistato, ma le vendite future saranno vietate. Quindi, il 31 marzo 2021, lo stesso giorno in cui35 e3D All-Stars verranno toltidi Switch, Nintendo interromperà la possibilità di caricare i percorsi personalizzati nel gioco. Ecco tutti i servizi che termineranno. Che ne pensate? Siete tra quelli che giocano ...

NintendoItalia : Dal 31/03 non sarà più possibile effettuare l'upload di livelli in #SuperMarioMaker per #WiiU. Grazie a tutti i gio… - Eurogamer_it : #SuperMarioMaker per Wii U verrà rimosso dall'eShop. - FabulousMixx : RT @NintendoItalia: Sapevi che la velocità del livello 'Pendolo tictoccato' di Super Mario 64 può variare in base all'ora mostrata dall'oro… - FabulousMixx : RT @NintendoItalia: Dal 31/03 non sarà più possibile effettuare l'upload di livelli in #SuperMarioMaker per #WiiU. Grazie a tutti i giocato… - aka_ercla : RT @OstSuperMario: Dire, Dire Docks - Super Mario 64 ?? -