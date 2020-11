Si è Spento Diego Armando Maradona! (Di mercoledì 25 novembre 2020) Dopo la notizia dell’intervento subito al cervello ormai diversi giorni fa, oggi ne arriva una ancora più triste che riguarda Diego Armando Maradona. Il campione ha perso la vita nella sua abitazione, probabilmente a causa di un arresto cardiocircolatorio. Diego Armando Maradona ha perso la vita! All’età di 60 anni, ha perso la vita Diego Armando Maradona. Il noto calciatore di origini argentine aveva avuto problemi di salute nell’ultimo periodo, su cui però erano arrivate delle rassicurazioni e che sembravano essersi risolti. Maradona aveva da poco compiuto 60 anni. Al momento non sono ancora arrivate notizie ufficiali in merito alle cause del suo decesso. I media argentini, che hanno per primi immediatamente riportato la notizia, hanno aggiunto che Diego ... Leggi su gossipnews.tv (Di mercoledì 25 novembre 2020) Dopo la notizia dell’intervento subito al cervello ormai diversi giorni fa, oggi ne arriva una ancora più triste che riguardaMaradona. Il campione ha perso la vita nella sua abitazione, probabilmente a causa di un arresto cardiocircolatorio.Maradona ha perso la vita! All’età di 60 anni, ha perso la vitaMaradona. Il noto calciatore di origini argentine aveva avuto problemi di salute nell’ultimo periodo, su cui però erano arrivate delle rassicurazioni e che sembravano essersi risolti. Maradona aveva da poco compiuto 60 anni. Al momento non sono ancora arrivate notizie ufficiali in merito alle cause del suo decesso. I media argentini, che hanno per primi immediatamente riportato la notizia, hanno aggiunto che...

