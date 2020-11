Saipem, nuovo contratto per Ichthys LNG FEED Services (Di mercoledì 25 novembre 2020) (Teleborsa) – Saipem si è aggiudicata un contratto per servizi di ingegneria e progettazione front-end (FEED) di un modulo di compressione (BCM) destinato al progetto Ichthys LNG operato da INPEX. Si prevede l’installazione del BCM nella struttura di processo centrale Ichthys Explorer. Lo scope of work – spiega una nota – comprende l’ingegneria front-end del BCM e include l’opzione di fornire un prezzo su base lump sum per eseguire tutte le attività EPC, dalla progettazione dettagliata fino alla fabbricazione e load out. Gianalberto Secchi, Area Manager Nord Pacifico/Oceano Indiano orientale della divisione E&C Offshore di Saipem, ha dichiarato: “Questo contratto favorisce la nostra presenza sostenibile in questo mercato strategico”. Leggi su quifinanza (Di mercoledì 25 novembre 2020) (Teleborsa) –si è aggiudicata unper servizi di ingegneria e progettazione front-end () di un modulo di compressione (BCM) destinato al progettoLNG operato da INPEX. Si prevede l’installazione del BCM nella struttura di processo centraleExplorer. Lo scope of work – spiega una nota – comprende l’ingegneria front-end del BCM e include l’opzione di fornire un prezzo su base lump sum per eseguire tutte le attività EPC, dalla progettazione dettagliata fino alla fabbricazione e load out. Gianalberto Secchi, Area Manager Nord Pacifico/Oceano Indiano orientale della divisione E&C Offshore di, ha dichiarato: “Questofavorisce la nostra presenza sostenibile in questo mercato strategico”.

MilanoFinanza : Nuovo contratto per Saipem, ma in Borsa scattano i realizzi - newsfinanza : Saipem, Cao: nuovo blocco commerciale ASEAN è opportunità per noi - singaporeIBC : Saipem, Cao: nuovo blocco commerciale ASEAN è opportunità per noi - TrendOnline : ?? Nuovo Podcast! 'Ftse Mib: ecco il target del rialzo. ENI, Saipem e Fca buy?' su @Spreaker #intesasanpaolo… - EnergiaOltre : Per Coratella, il nuovo accordo di #Saipem con #Aramco conferma il posizionamento strategico dell’azienda in… -

Ultime Notizie dalla rete : Saipem nuovo Saipem, nuovo contratto per Ichthys LNG FEED Services Il Messaggero Che picco per Wall Street! (E secondo alcuni è merito di Biden)

La borsa di Wall Street celebra un nuovo record e Dow Jones per la prima volta supera i 30’000 punti Proprio nei giorni seguenti all’avvio dell’amministrazione Biden, finalmente ...

Saipem, nuovo contratto per Ichthys LNG FEED Services

Saipem si è aggiudicata un contratto per servizi di ingegneria e progettazione front-end (FEED) di un modulo di compressione (BCM) destinato ...

La borsa di Wall Street celebra un nuovo record e Dow Jones per la prima volta supera i 30’000 punti Proprio nei giorni seguenti all’avvio dell’amministrazione Biden, finalmente ...Saipem si è aggiudicata un contratto per servizi di ingegneria e progettazione front-end (FEED) di un modulo di compressione (BCM) destinato ...