Raggi: torna legalità, grazie a Forze Ordine per sgomberi (Di mercoledì 25 novembre 2020) Roma – “Ringrazio la Prefettura e le Forze dell’Ordine per le operazioni di sgombero di oggi. A Roma le occupazioni abusive non sono tollerate. torna la legalita’”. Lo scrive su Twitter la sindaca di Roma, Virginia Raggi. Leggi su romadailynews (Di mercoledì 25 novembre 2020) Roma – “Ringrazio la Prefettura e ledell’per le operazioni di sgombero di oggi. A Roma le occupazioni abusive non sono tollerate.la legalita’”. Lo scrive su Twitter la sindaca di Roma, Virginia

LuciaLaVita1 : RT @fcolarieti: Sgomberata a Roma la sede di Forza Nuova. Massiccio intervento delle forze dell’ordine per restituire i locali all’Ater. Ra… - clikservernet : Sgomberata a Roma la sede di Forza Nuova. Massiccio intervento delle forze dell’ordine per restituire i locali all’… - Noovyis : (Sgomberata a Roma la sede di Forza Nuova. Massiccio intervento delle forze dell’ordine per restituire i locali all… - LuciaLaVita1 : RT @MPenikas: LN Sgomberata a Roma la sede di Forza Nuova. Massiccio intervento delle forze dell’ordine per restituire i locali all’Ater. R… - annamariavasile : RT @MPenikas: LN Sgomberata a Roma la sede di Forza Nuova. Massiccio intervento delle forze dell’ordine per restituire i locali all’Ater. R… -

Ultime Notizie dalla rete : Raggi torna Stadio della Roma, la Raggi torna operativa: il punto sull'iter Il Romanista Corsa a sindaco, Zingaretti e quel sondaggio sparito all'ultimo minuto

Tornando per un attimo agli affari di Roma, per ora l'unico deciso a correre per il Campidoglio, sembra essere Carlo Calenda . Il centrodestra ...

Figliomeni (FDI): “Scarse misure di sicurezza sui mezzi pubblici, a rischio i cittadini”

“A seguito di numerose segnalazioni da parte di cittadini, abbiamo inoltrato un’interrogazione urgente al Sindaco Raggi, in merito alle gravi … ...

Tornando per un attimo agli affari di Roma, per ora l'unico deciso a correre per il Campidoglio, sembra essere Carlo Calenda . Il centrodestra ...“A seguito di numerose segnalazioni da parte di cittadini, abbiamo inoltrato un’interrogazione urgente al Sindaco Raggi, in merito alle gravi … ...