Piste da sci | ' Se la situazione contagi dovesse continuare così è possibile una riapertura'

(Di mercoledì 25 novembre 2020)da sci, Failoni: 'Chiediamo solo una data'. Bar e ristoranti, Fugatti: 'Zona arancione dietro l'angolo' 23 novembre 2020da sci, Conte: 'Non possiamo ripetere Ferragosto' 24 novembre 2020 '...

AndreaOrlandosp : Quelli che hanno proposto la riapertura delle piste da sci sapevano benissimo che era irricevibile. Continua un dep… - HuffPostItalia : Zaia: 'Se le piste da sci dovranno restare chiuse, sia così in tutta Europa' - paoloroversi : Se per le #vacanze di Natale riaprono le piste da #sci la terza ondata a gennaio è certa. #COVID19 - antpavolini : la chiusura delle piste divide l'Europa. da un lato, i Paesi che vogliono meno morti di Covid. dall'altro, quelli c… - marcolorenzop : RT @Adnkronos: #Covid e #sci, medici: 'Piste vanno tenute chiuse' -

Ultime Notizie dalla rete : Piste sci

Continua a far discutere la richiesta di aprire le piste da sci in occasione delle vacanze di Natale e nonostante il Covid. Giovanni Toti parla di «ipocrisia» da parte della ...“Lo sci è sport, è un’attività praticata all’aria aperta e in spazi ampi. Con le dovute accortezze e con un rigoroso controllo del rispetto delle regole imposte da questo periodo, può e deve essere… V ...