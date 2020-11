“Per sempre. Ciao Diego”: il saluto del Napoli a Maradona (Di mercoledì 25 novembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – “E’ morto Maradona”. Una voce, una notizia che ha sconvolto il mondo del calcio e tutti i tifosi napoletani. E’ lutto a Napoli dopo la morte di Diego Armando Maradona. L’ex Pibe de Oro, campione del mondo con la maglia dell’Argentina nel 1986, aveva compiuto 60 anni lo scorso 30 ottobre. Ha subito un arresto cardiocircolatorio nella sua casa di Tigre, in Argentina, dove stava trascorrendo la convalescenza dopo l’intervento chirurgico alla testa di qualche settimana fa. Si spegne una icona mondiale e c’è commozione in tutto il mondo per il Pibe che lascia un segno indelebile nella storia del calcio. Arriva anche il messaggio della Federazione argentina: “La Federcalcio argentina, attraverso il suo presidente Claudio Tapia, esprime il suo più profondo dolore per la morte del ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 25 novembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto– “E’ morto”. Una voce, una notizia che ha sconvolto il mondo del calcio e tutti i tifosi napoletani. E’ lutto adopo la morte di Diego Armando. L’ex Pibe de Oro, campione del mondo con la maglia dell’Argentina nel 1986, aveva compiuto 60 anni lo scorso 30 ottobre. Ha subito un arresto cardiocircolatorio nella sua casa di Tigre, in Argentina, dove stava trascorrendo la convalescenza dopo l’intervento chirurgico alla testa di qualche settimana fa. Si spegne una icona mondiale e c’è commozione in tutto il mondo per il Pibe che lascia un segno indelebile nella storia del calcio. Arriva anche il messaggio della Federazione argentina: “La Federcalcio argentina, attraverso il suo presidente Claudio Tapia, esprime il suo più profondo dolore per la morte del ...

sscnapoli : Per Sempre ?? Ciao Diego - pisto_gol : È morto Diego Armando Maradona. Un arresto cardiocircolatorio ci ha privato del più grande calciatore della storia.… - NetflixIT : Il compleanno di Giacomo Ferrara è sempre un'ottima scusa per regalarsi un po' di Giacomo Ferrara. Buon compleanno… - ScarneraFabio : RT @sscnapoli: Per Sempre ?? Ciao Diego - MSN478 : RT @sscnapoli: Per Sempre ?? Ciao Diego -

Ultime Notizie dalla rete : “Per sempre Indagine Kaspersky: nel 2020 gli italiani spenderanno di più online durante il Black Friday Fortune Italia