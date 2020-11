MOVIOLA – Inter-Real Madrid, Varane su Vidal: era rigore? Cileno espulso per proteste (Di mercoledì 25 novembre 2020) Episodio che può cambiare Inter-Real Madrid. Nel match valevole per la quarta giornata della Champions League 2020/2021, i nerazzurri attaccano e vanno alla ricerca del gol del pareggio con Arturo Vidal che sta per tirare quando viene anticipato da Varane che lo atterra in area di rigore, per l’arbitro non c’è nulla. Veementi le proteste dei nerazzurri soprattutto proprio con Vidal che in pochi minuti si prende due gialli e dunque viene espulso. Rivedendo le immagini, l’episodio è molto dubbio e il calcio di rigore ci poteva stare. Sacrosanta invece l’espulsione di Vidal che ha esagerato nelle proteste. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 25 novembre 2020) Episodio che può cambiare. Nel match valevole per la quarta giornata della Champions League 2020/2021, i nerazzurri attaccano e vanno alla ricerca del gol del pareggio con Arturoche sta per tirare quando viene anticipato dache lo atterra in area di, per l’arbitro non c’è nulla. Veementi ledei nerazzurri soprattutto proprio conche in pochi minuti si prende due gialli e dunque viene. Rivedendo le immagini, l’episodio è molto dubbio e il calcio dici poteva stare. Sacrosanta invece l’espulsione diche ha esagerato nelle. SportFace.

sportface2016 : #InterRealMadrid, proteste vibranti a #SanSiro: chiesto rigore su #Vidal che poi esagera e viene espulso VIDEO - cmdotcom : #ChampionsLeague, la MOVIOLA LIVE: #Barella su #Nacho, rigore per il #RealMadrid - sportface2016 : MOVIOLA - #InterRealMadrid, fallo di #Barella su #Nacho: p calcio di rigore, #Hazard non sbaglia #Ucl - sportli26181512 : Champions League, la MOVIOLA LIVE: Barella su Nacho, rigore per il Real: L’Atalanta fa visita al Liverpool, l’Inter… - Sbonseremo : @ornaghi_stefano @Gazzetta_it Se leggi Tuttosport che è palesemente vicino a Torino e Juventus non vedi 3 pagine di… -