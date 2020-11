Morto Diego Armando Maradona, quando il Pibe de oro fu dimesso dall’ospedale e accolto dai fan con cori da stadio (Di mercoledì 25 novembre 2020) Diego Armando Maradona, Morto all’età di 60 anni, aveva lasciato l’ospedale di Buonos Aires il 12 novembre, dopo aver subito un delicato intervento chirurgico al cervello. Il Pibe de Oro era stato dimesso otto giorni dopo l’operazione per rimuovere un coagulo di sangue al cervello, ed era uscito tra gli applausi e i cori da stadio dei fan che lo attendevano fuori dalla struttura, insieme a giornalisti e fotografi. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 25 novembre 2020)all’età di 60 anni, aveva lasciato l’ospedale di Buonos Aires il 12 novembre, dopo aver subito un delicato intervento chirurgico al cervello. Ilde Oro era statootto giorni dopo l’operazione per rimuovere un coagulo di sangue al cervello, ed era uscito tra gli applausi e idadei fan che lo attendevano fuori dalla struttura, insieme a giornalisti e fotografi. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Gazzetta_it : +++E' morto Diego Armando Maradona+++ Fonte @clarincom - MediasetTgcom24 : Dall'Argentina: 'Morto Diego Armando Maradona' - pisto_gol : È morto Diego Armando Maradona. Un arresto cardiocircolatorio ci ha privato del più grande calciatore della storia.… - BuompaneG : Non è morto nessuno. Le leggende non muoiono mai. Ciao Diego. #D10S - pierarobasto : RT @VanityFairIt: Maradona ha avuto un arresto cardiocircolatorio nella sua casa di Tigre, in Argentina. La notizia arriva dai media argent… -