Luce blu | la luteina e la zeaxantina possono salvaguardare gli occhi

ROMA (ITALPRESS) – In media, trascorriamo 3 ore e 15 minuti al giorno a guardare i nostri telefoni o altri schermi, ovvero l'equivalente di 49,5 giorni all'anno. I device, per essere più efficienti, emettono Luce blu, più intensa da un punto di vista energetico. Ma la maggiore intensità energetica della Luce blu può essere dannosa per i nostri occhi. Ad affrontare il tema del danno che la Luce blu può arrecare alla salute degli occhi è un recente report elaborato da IADSA (International Alliance of Dietary/Food Supplement Associations) dal titolo "The Dark Side of Blue Light" (https://www.iadsa.org/mind-the-gap/english/lutein#intro).L'intensità energetica della Luce blu, riporta lo studio, penetra in profondità nell'occhio, fino alla macula lutea al centro della ...

