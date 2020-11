LIVE IN, parte da Courmayeur la nuova avventura di Sky TG24 (Di mercoledì 25 novembre 2020) Nel pensare al futuro di Sky TG24 siamo partiti dal nostro presente, da quello che siamo e dall’analisi dei numeri che danno un ritratto del nostro DNA e di quanto abbiamo costruito in diciassette anni di storia. Sky TG24 è il primo canale all news in Italia. Oggi conta 7 mila ore di diretta ogni anno, di cui 3500 dedicate a programmi di approfondimento, e 15 edizioni quotidiane del tg. A cui si aggiungono su skyTG24.it oltre 13 milioni di visitatori unici, 160 milioni di pagine viste e 15 milioni di video news, con una fan base social di 5 milioni di utenti. La nostra forza è l’autorevolezza e la professionalità dei giornalisti che tutti i giorni raccontano il mondo e la sua evoluzione. Il nostro valore aggiunto è la capacità di tradurre un contenuto per tutte le piattaforme di cui si compone il nostro ecosistema: TV, sito, ... Leggi su tg24.sky (Di mercoledì 25 novembre 2020) Nel pensare al futuro di Skysiamo partiti dal nostro presente, da quello che siamo e dall’analisi dei numeri che danno un ritratto del nostro DNA e di quanto abbiamo costruito in diciassette anni di storia. Skyè il primo canale all news in Italia. Oggi conta 7 mila ore di diretta ogni anno, di cui 3500 dedicate a programmi di approfondimento, e 15 edizioni quotidiane del tg. A cui si aggiungono su sky.it oltre 13 milioni di visitatori unici, 160 milioni di pagine viste e 15 milioni di video news, con una fan base social di 5 milioni di utenti. La nostra forza è l’autorevolezza e la professionalità dei giornalisti che tutti i giorni raccontano il mondo e la sua evoluzione. Il nostro valore aggiunto è la capacità di tradurre un contenuto per tutte le piattaforme di cui si compone il nostro ecosistema: TV, sito, ...

juventusfc : KICK-OFF | ??| Si parte! Prendiamoci questi tre punti ?? #FinoAllaFine ???? LIVE MATCH ?? - fanpage : La maggior parte degli italiani chiede un Natale con restrizioni: no a grandi festeggiamenti - SkyTG24 : LIVE IN, parte da Courmayeur la nuova avventura di Sky TG24 - Massimiliana21 : RT @fanpage: La maggior parte degli italiani chiede un Natale con restrizioni: no a grandi festeggiamenti - tobefreeforever : RT @fanpage: La maggior parte degli italiani chiede un Natale con restrizioni: no a grandi festeggiamenti -

Ultime Notizie dalla rete : LIVE parte LIVE VOLLEY - Conegliano-Chieri 3-1 (25-21 24-26 25-19 25-18), Serie A1 Femminile 2020/2021: PUNTEGGIO in DIRETTA Sportface.it Lazio-Zenit 3-1: doppio Immobile e Parolo, gli ottavi a un passo

Serata magica. Per una vittoria meritata e mai messa in discussione. E che avvicina e di molto gli ottavi di finale. La Lazio batte lo Zenit grazie alla doppietta di Immobile e alla rete di Parolo. E.

Covid Toscana, i nuovi contagi sotto quota mille. Spostamenti, meno restrizioni? / LIVE

Il presidente della Regione, Giani, è pronto a chiedere la zona arancione e, intanto, sottopone al Governo un'ordinanza meno restrittiva sugli spostamenti ...

Serata magica. Per una vittoria meritata e mai messa in discussione. E che avvicina e di molto gli ottavi di finale. La Lazio batte lo Zenit grazie alla doppietta di Immobile e alla rete di Parolo. E.Il presidente della Regione, Giani, è pronto a chiedere la zona arancione e, intanto, sottopone al Governo un'ordinanza meno restrittiva sugli spostamenti ...