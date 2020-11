L’Alligatore | le location dove è stata girata la fiction di Rai 2

Leggi su tpi

(Di mercoledì 25 novembre 2020)) lain onda dal 25 novembre su Rai 2? La serie tv ètra la provincia di Padova e Venezia. Sul piccolo schermo, si riconoscono luoghi iconici di Padova, come l’Orto Botanico e il Castello Carrarese, la piazza delle Erbe, della Frutta e dei Signori e il Caffè Pedrocchi, il Prato della Valle e l’ex cinema Quirinetta. Non mancano casali, vigneti e ville dei Colli Euganei, l’aviosuperficie di Bagnoli di Sopra e Montegrotto Terme. Poi, ovviamente, la Laguna di Cavallino, il Delta del Po, e località come Porto Viro e Albarella. “La bellezza dei canali che da Comacchio si espandono fin sopra Venezia non poteva non entrare con la sua “musica visiva” nel nostro racconto”, ha detto il regista ...