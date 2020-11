(Di mercoledì 25 novembre 2020) Il Covid non ferma i femminicidi: sono gli unici omicidi a non calare. Boom di chiamate al 1522. Un anno di Codice rosso: 4mila indagini. Conte: «La strada è lunga»

MEF_GOV : Con il #DecretoRistoriTer, un fondo da 400 milioni da destinare ai Comuni per fronteggiare l’emergenza alimentare a… - fattoquotidiano : L' Istat certifica che a perdere il lavoro a causa della pandemia sono state soprattutto le donne (e questo ha inev… - sole24ore : La pandemia della violenza: più donne uccise, meno denunce. Il Covid non ferma i femminicidi. Boom di chiamate al 1… - RadioRadicale : Il #debito supererà nel 2020 il valore del prodotto interno lordo a livello globale. Gli effetti della pandemia di… - weevil_forbix : RT @fanpage: La Lombardia ha superato i 20mila morti dall’inizio della pandemia -

Ultime Notizie dalla rete : pandemia della

Il Sole 24 ORE

«Il posizionamento del mercato immobiliare napoletano nel secondo semestre 2020 risulta fortemente condizionato dagli effetti socio-economici e sanitari provocati dalla pandemia da ...Per molte lockdown trasformato mura domestiche in inferno privato. Le parole pesano e vanno usate con responsabilità. Così la presidente del Senato nel messaggio inviato in occasione della Giornata in ...