Joaquin Phoenix in Beau Is Afraid | prossimo film horror di Ari Aster

Secondo Discussing film, il premio Oscar Joaquin Phoenix avrebbe avviato trattative per il ruolo principale nel prossimo film horror del regista Ari Aster intitolato "Beau is Afraid". Questo progetto segnerà il terzo progetto di Aster fino ad oggi dopo aver lavorato in precedenza a due film acclamati: Hereditary del 2018 con Toni Collette e Midsommar del 2019 con Florence Pugh. Di cosa parla Beau is Afraid ? Beau is Afraid viene descritto come un film horror surrealista che, secondo quanto riferito, sarà incentrato su un uomo estremamente ansioso ma dall'aspetto piacevole di nome ...

Un rumor afferma che Joaquin Phoenix sarebbe in trattative per il ruolo di protagonista di Beau is Afraid, il nuovo horror di Ari Aster.

