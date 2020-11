il Bayern sconfigge il Salisburgo 3-1 | in gol Lewandowsky | Sane e Coman

(Di giovedì 26 novembre 2020) il match traMonaco eè terminato 3-1. Nel primo tempo gol di Lewandowski al 43esimo minuto, poi nel secondo tempo sono saliti in cattedra gli esterni bavaresi. In gol, al 72esimo il gol bandiera delcon Berisha. Gli austriaci rimangono ultimi in classifica ad 1 punto. Chi è stato il migliore del match? il migliore del match è stato Robert Lewandowski, l’attaccante polacco non smette di segnare in questa Champion League ha già segnato 3 gol in 4 partite. FormazioniMonaco-MONACO: Manuel Neuer; Benjamin Pavard, Jérôme Boateng, David Alaba, Chris Richards, Leon Goretzka, Marc Roca, Thomas Müller, Serge Gnabry, Robert Lewandowski, Kingsley. A ...

Ultime Notizie dalla rete : Bayern sconfigge

Periodico Daily - Notizie

il Bayern ha sconfitto per 3-1 il Salisburgo, in gol per i bavaresi: Lewandowsky, Coman e Sane. Per gli austriaci ha segnato Berisha ...Quarta vittoria per i bavaresi (3-1 al Salisburgo) e per la formazione di Pep Guardiola (0-1 in casa dell'Olympiacos). Nel girone dell'Inter, vittoria ...