Grammy Awards 2021, la lista completa delle nomination (Di mercoledì 25 novembre 2020) Grammy Awards 2021: ci siamo. Con un evento in diretta streaming il 24 novembre, la Recording Academy ha annunciato le nomination per il più prestigioso riconoscimento musicale. Tra i nomi delle star che portano a casa le nomine per gli Oscar della musica, Beyoncé (regina di questa edizione con 9 nomination), Taylor Swift, Dua Lipa, Roddy Ricch, Brittany Howard e Billie Eilish. La cerimonia di premiazione si terrà il 31 gennaio allo Staples Center di Los Angeles e sarà presentata dal conduttore del Daily Show Trevor Noah. Grammy Awards 2021, 9 nomination per Beyoncé Beyoncé ha fatto incetta di nomination: con Black Parade, la regina dell'R&B porta a casa ben 9 nomine tra cui quelle nelle categorie ...

