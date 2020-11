Globe Soccer Awards 2020: tutti i candidati (Di mercoledì 25 novembre 2020) Il 27 dicembre si rinnoverà a Dubai tradizionale appuntamento annuale con il Globe Soccer Awards 2020, la manifestazione che premia le migliori stelle del calcio mondiale. Ma, quest’anno, per la prima volta nella storia degli Awards, saranno premiati anche il miglior giocatore, allenatore e squadra del secolo, scelti tra i protagonisti degli ultimi 20 anni. Globe Soccer Awards 2020: chi sono i candidati? Ecco l’ elenco delle categorie e i relativi candidati: MIGLIORE GIOCATORE DELL’ANNO Cristiano Ronaldo(Juventus) Robert Lewandosky (Bayern Monaco) Lionel Messi(Barcellona) Sade Mane’ ( Liverpool) Serge Gnabry (Bayern Monaco) Ciro Immobile (Lazio) Marquinos(Psg) Karim ... Leggi su sport.periodicodaily (Di mercoledì 25 novembre 2020) Il 27 dicembre si rinnoverà a Dubai tradizionale appuntamento annuale con il, la manifestazione che premia le migliori stelle del calcio mondiale. Ma, quest’anno, per la prima volta nella storia degli, saranno premiati anche il miglior giocatore, allenatore e squadra del secolo, scelti tra i protagonisti degli ultimi 20 anni.: chi sono i? Ecco l’ elenco delle categorie e i relativi: MIGLIORE GIOCATORE DELL’ANNO Cristiano Ronaldo(Juventus) Robert Lewandosky (Bayern Monaco) Lionel Messi(Barcellona) Sade Mane’ ( Liverpool) Serge Gnabry (Bayern Monaco) Ciro Immobile (Lazio) Marquinos(Psg) Karim ...

OfficialSSLazio : ?? @ciroimmobile è stato inserito tra i candidati al 'Player of the Year' dei @Globe_Soccer! Clicca qui per votare… - SLPasion1 : @SVargasOK @Globe_Soccer lionel messi - danlieranllerr : @SVargasOK @Globe_Soccer Ancelotti - sonsolesmn1 : @SVargasOK @Globe_Soccer Cristiano - geanbq : @SVargasOK @Globe_Soccer Ancelotti -