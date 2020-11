Francia, Macron rassicura i cittadini: “Il picco è passato” (Di mercoledì 25 novembre 2020) Da oltre un mese, la Francia è avvolta da un silenzio paradossalmente assordante. In tempo di emergenza sanitaria durante il quale il mondo si è fermato, è quasi divenuta una utopia il cosiddetto Panta Rei tradotto in “Tutto scorre, tutto si muove e nulla sta fermo”. Emmanuel Macron, Presidente francese, ha parlato in diretta televisiva alla sua Nazione, ringraziando i cittadini per i loro sforzi e rassicurandoli. Dice infatti: “La Francia ha fermato la circolazione del virus” e i momenti peggiori sembrerebbero essere finalmente giunti al termine. Questa seconda ondata ha visto misure restrittive più leggere rispetto alla primavera scorsa e Macron chiede alla sua gente di attendere e di resistere ancora, facendo l’ultimo (si spera) sacrificio. Infatti, non è ancora ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 25 novembre 2020) Da oltre un mese, laè avvolta da un silenzio paradossalmente assordante. In tempo di emergenza sanitaria durante il quale il mondo si è fermato, è quasi divenuta una utopia il cosiddetto Panta Rei tradotto in “Tutto scorre, tutto si muove e nulla sta fermo”. Emmanuel, Presidente francese, ha parlato in diretta televisiva alla sua Nazione, ringraziando iper i loro sforzi endoli. Dice infatti: “Laha fermato la circolazione del virus” e i momenti peggiori sembrerebbero essere finalmente giunti al termine. Questa seconda ondata ha visto misure restrittive più leggere rispetto alla primavera scorsa echiede alla sua gente di attendere e di resistere ancora, facendo l’ultimo (si spera) sacrificio. Infatti, non è ancora ...

alexbarbera : Macron annuncia la distribuzione dei primi vaccini in Francia fra fine dicembre e inizio gennaio. Se la curva epide… - TgLa7 : Macron, da sabato riapriranno i negozi in Francia ++ Dal 15 dicembre si passa dal lockdown ad un coprifuoco notturno - MediasetTgcom24 : Covid, Macron allenta il lockdown: 'In Francia abbiamo frenato il virus' | Riaprono le attività commerciali… - anna_annie12 : Finisce il secondo lockdown. In Francia Macron annuncia la riapertura di musei, cinema e teatri - robertozoppi68 : RT @artribune: Finisce il secondo lockdown. In Francia Macron annuncia la riapertura di musei, cinema e teatri -