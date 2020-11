Femminicidio, due vittime nella giornata contro la violenza sulle donne (Di mercoledì 25 novembre 2020) Proprio nel giorno che celebra le donne e condanna ogni forma di male fisico e psicologico contro loro avvengono due casi di Femminicidio. Due casi di Femminicidio sono avvenuti in Italia in quello che è il giorno dedicato alla lotta alla violenza sulle donne. A morire per mano dei rispettivi mariti sono una 51enne di L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di mercoledì 25 novembre 2020) Proprio nel giorno che celebra lee condanna ogni forma di male fisico e psicologicoloro avvengono due casi di. Due casi disono avvenuti in Italia in quello che è il giorno dedicato alla lotta alla. A morire per mano dei rispettivi mariti sono una 51enne di L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

ronzidante : RT @LucillaMasini: Nel 2020 i femminicidi sono cresciuti del 7,3%. Due donne su 3 sono fertili. L'idiozia dei pro-vita, che criticano l'abo… - felicedicorsa : #NoAllaViolenzaSulleDonne Nel 2020 sono stati 91 morte x femminicidio,1 ogni 3 giorni.Bollettino aggiornato in matt… - carloamberti : RT @everlong2404: 91 donne vittime di femminicidio nel 2020. Uccisa 1 donna ogni 3 giorni e il killer per la maggior parte dei casi è il co… - everlong2404 : 91 donne vittime di femminicidio nel 2020. Uccisa 1 donna ogni 3 giorni e il killer per la maggior parte dei casi è… - LucillaMasini : Nel 2020 i femminicidi sono cresciuti del 7,3%. Due donne su 3 sono fertili. L'idiozia dei pro-vita, che criticano… -