Elisabetta Gregoraci: "Il Grande Fratello Vip siamo noi" (video) (Di mercoledì 25 novembre 2020) Elisabetta Gregoraci, confidandosi, stasera, con Pierpaolo Pretelli, ha manifestato l'intenzione di abbandonare definitivamente la casa del 'Grande Fratello Vip 5' appena scadrà il termine ultimo del contratto stipulato prima dell'ingresso. L'ex moglie di Flavio Briatore vuole lasciare il gioco per riabbracciare l'amatissimo figlio Nathan Falco che, tra qualche giorno, rientrerà in Italia. La showgirl calabrese, come tutte le mamme del mondo, sogna di trascorrere le vacanze natalizie con il proprio bambino. Come molti altri concorrenti, è dispiaciuta per non aver portato a termine questo percorso: "Il Grande Fratello siamo noi (tutti) che siamo entrati dall'inizio, il fatto che entrino altre persone mi spiace, perché e come se fosse un'altra ..."

