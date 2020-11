"Detto Fatto" non va in onda dopo le polemiche sul tutorial per fare la spesa in modo sexy (Di mercoledì 25 novembre 2020) Salta la puntata odierna di “Detto Fatto”. La mancata messa in onda segue le polemiche sorte intorno a un tutorial del programma risalente a ieri, in cui veniva mostrato alle spettatrici di Rai2 come fare la spesa in modo seducente, con indosso un paio di tacchi alti. Al posto della trasmissione, è stato programmato un episodio della serie televisiva The Coroner. Il tutorial in questione ha scatenato polemiche, accusato di veicolare un messaggio sbagliato nei riguardi delle donne. “Sarà un serio impegno della rete indagare sull’accaduto e sulle responsabilità, e garantire che questo non accada più in futuro: sarebbe contrario allo spirito del programma e ai valori civili della conduttrice, degli autori, e di Rai2”, ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 25 novembre 2020) Salta la puntata odierna di “”. La mancata messa insegue lesorte intorno a undel programma risalente a ieri, in cui veniva mostrato alle spettatrici di Rai2 comelainseducente, con indosso un paio di tacchi alti. Al posto della trasmissione, è stato programmato un episodio della serie televisiva The Coroner. Ilin questione ha scatenato, accusato di veicolare un messaggio sbagliato nei riguardi delle donne. “Sarà un serio impegno della rete indagare sull’accaduto e sulle responsabilità, e garantire che questo non accada più in futuro: sarebbe contrario allo spirito del programma e ai valori civili della conduttrice, degli autori, e di Rai2”, ...

trash_italiano : #DettoFatto, bufera per il tutorial su come fare la spesa in modo sensuale: 'anni di lotte buttati nel cesso' - fanpage : #25novembre Ma davvero è questa l'immagine di donna che vogliamo dare? Polemica su #DettoFatto - Corriere : Rai, bufera sul tutorial di «Detto fatto» su come fare la spesa «sensuali» - vzirnstein : RT @spinozait: Comunque se guardate Detto Fatto ve la siete cercata. #25novembre [@pantana21] - NinaRicci_us : RT @TizianaRivale: AVVISO IMPORTANTE, SARO' IN ONDA IL 4 DICEMBRE a 'DETTO FATTO' Rai 2 - h 15 con Bianca Guaccero e Jonathan Kashanian ?? -

