Detto Fatto, Bianca Guaccero risponde alle critiche: "Combatto per ciò in cui credo" (Di mercoledì 25 novembre 2020) È bastato un tutorial a suscitare una polemica incredibile: Bianca Guaccero ha presentato a Detto Fatto un siparietto volto a spiegare come fare la spesa in modo sensuale, e nelle ore seguenti è stata travolta dalle critiche. Ora arriva la sua risposta, in un lungo post pubblicato su Instagram. Ripercorriamo brevemente la vicenda: a Detto Fatto, nel corso della puntata di lunedì 24 novembre, la conduttrice ha introdotto un tutorial di Emily Angelillo, pole dancer di grande successo, che ha mostrato al pubblico alcuni stratagemmi per conquistare al supermercato. Lo spezzone del programma, che ha scatenato l'indignazione di molti utenti, è rimbalzato sul web con grande rapidità. Il tutorial è stato infatti considerato sessista e offensivo, "colpevole" di ...

trash_italiano : #DettoFatto, bufera per il tutorial su come fare la spesa in modo sensuale: 'anni di lotte buttati nel cesso' - fanpage : #25novembre Ma davvero è questa l'immagine di donna che vogliamo dare? Polemica su #DettoFatto - Corriere : Rai, bufera sul tutorial di «Detto fatto» su come fare la spesa «sensuali» - Tche_Tchi : RT @speroscherzi_: A Detto Fatto ci sono degli autori, una redazione, delle persone possibile che nessuno abbia pensato di alzare la mano e… - fran_orsini : RT @spinozait: Comunque se guardate Detto Fatto ve la siete cercata. #25novembre [@pantana21] -

