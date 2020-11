Cosa vedere stasera in tv | i programmi e i film di oggi mercoledì 25 novembre 2020

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di mercoledì 25 novembre 2020)in Tv25. Ricco il programma dida guardare in televisione, ma non mancano nel palinsesto spazi dedicati all’informazione e all’attualità. Vediamo allora la programmazione delle principali reti televisive. in prima serata Su Rai 1 va in onda, alle 21.25, ilin occasione della giornata contro la violenza sulle donne “Nome di donna”. La trama: Nina da Milano si trasferisce in un piccolo paesino e qui inizia a lavorare in una residenza per anziani facoltosi. Sembra tutto bene, ma in realtà Nina e le sue colleghe dovranno presto affrontare il dirigente della struttura, Marco Maria Torri. Le donne, insieme, dovranno combattere una battaglia per far valere diritti e dignità. Rai 2 propone invece, il ...