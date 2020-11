Coronavirus | negli Usa 2 milioni di casi in 2 settimane | è la prima volta dall’inizio della pandemia Preoccupa l’esodo per il Ringraziamento

Leggi su open.online

(Di mercoledì 25 novembre 2020) Continuano ad aumentare i nuovi contagi daStati Uniti. Per lail Paese ha registrato 2di nuoviin 2. Attualmente, secondo i datiJohn Hopkins University, sono oltre 12,5i positivi e 259.979 i decessi. Stando a quanto scrive il New York Times nell’ultima settimana il Paese ha aggiunto circa 173 milaal giorno. Se l’epidemia non dovesse rallentare, il dato per il mese di novembre, secondo il calcolo dell’autorevole quotidiano, arriverebbe a quota 4,5: più del doppio dei mesi precedenti. Da settembre il North Dakota, nel Midwest, è lo stato che ...