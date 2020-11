Bianca Guaccero, “paladina del trash”, il tutorial mortificante su Detto Fatto (Di mercoledì 25 novembre 2020) Detto Fatto ha mandato in onda una puntata al limite dell’assurdo, Bianca Guaccero al centro delle polemiche: “dovrebbe vergognarsi”. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Bianca Guaccero (@BiancaGuacceroreal) Alla vigilia del 25 novembre, giornata mondiale sulla violenza contro le donne, Bianca Guaccero ha Fatto indignare gran parte della popolazione italiana. L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di mercoledì 25 novembre 2020)ha mandato in onda una puntata al limite dell’assurdo,al centro delle polemiche: “dovrebbe vergognarsi”. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da(@real) Alla vigilia del 25 novembre, giornata mondiale sulla violenza contro le donne,haindignare gran parte della popolazione italiana. L'articolo proviene da YesLife.it.

DecimoGianni : @DettoFattoRai2 Io non toglierò mai @bianca_guaccero dalla mia dieta televisiva ??Bravi tutti ?????? - GiuliaDiVita : @PietroSalvatori Io voglio sperare che fosse qualche tutorial sulla femminilità (?), venuto decisamente male, e su… - Sara___14jun : RT @TizianaRivale: AVVISO IMPORTANTE, SARO' IN ONDA IL 4 DICEMBRE a 'DETTO FATTO' Rai 2 - h 15 con Bianca Guaccero e Jonathan Kashanian ?? - ProTiz1 : @Iperbole_ Credevo che Bianca Guaccero non si potesse prestare a tanto, ma credevo male - elisasileb : @bianca_guaccero scusi ma lei, assieme alla dirigenza @RaiDue , mi spiega dove noi donne possiamo avere una dignità… -