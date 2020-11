Tutti negativi i giocatori di Cisterna (Di martedì 24 novembre 2020) Cisterna (LATINA) - La Top Volley rende noto che a seguito dei risultati arrivati questa mattina (dopo i tamponi molecolari eseguiti nella giornata di ieri) è stata riscontrata la negatività dei ... Leggi su corrieredellosport (Di martedì 24 novembre 2020)(LATINA) - La Top Volley rende noto che a seguito dei risultati arrivati questa mattina (dopo i tamponi molecolari eseguiti nella giornata di ieri) è stata riscontrata latà dei ...

sscnapoli : ?? | Tutti negativi al Covid-19 i tamponi effettuati ieri pomeriggio ai componenti del gruppo squadra. - AgoraBlog2 : SANITÀ?? Per fortuna tutti gli ospiti del RSA La Ninfea di #Noci, sono risultati negativi al tampone... #coronavirus - GarauPina : RT @UnioneSarda: #Sardegna - #PortoTorres, primo round test antigenici: tutti negativi al #Covid19 - marilovesgr33n : @kiirotokuroi ne ho individuati alcuni, ma non so prima cosa facessero (anche io ho ripreso twitter da aprile) Per… - UnioneSarda : #Sardegna - #PortoTorres, primo round test antigenici: tutti negativi al #Covid19 -

Ultime Notizie dalla rete : Tutti negativi Tutti negativi i dipendenti del Comune di Guasila L'Unione Sarda.it Nandez negativo, il Cagliari tira il fiato

Di solito si dice che tutti sono utili, nessuno indispensabile ... Dovrebbe tornare a disposizione, se come auspicabile i prossimi tamponi saranno negativi, per il match del 6 dicembre a Verona contro ...

Top Volley, tutti negativi al Covid i quattro giocatori positivi: si gioca contro Modena

CISTERNA DI LATINA – Si sono tutti negativizzati i quattro giocatori della Top Volley risultati positivi al Covid. Lo comunica la società sportiva dopo i risultati arrivati questa mattina. Anche il re ...

Di solito si dice che tutti sono utili, nessuno indispensabile ... Dovrebbe tornare a disposizione, se come auspicabile i prossimi tamponi saranno negativi, per il match del 6 dicembre a Verona contro ...CISTERNA DI LATINA – Si sono tutti negativizzati i quattro giocatori della Top Volley risultati positivi al Covid. Lo comunica la società sportiva dopo i risultati arrivati questa mattina. Anche il re ...