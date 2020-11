Trento-Monza | Serie A1 Femminile 2020 2021 | data | orario | diretta tv e streaming

Leggi su sportface

(Di martedì 24 novembre 2020) La Delta Despar Trentino ospita la Saugella: eccoe come vedere intv eil recupero della decima giornata di andellaA1. La neopromossavuole tornare a stupire per migliorare la settima posizione in classifica. Non sarà facile però contro le brianzole, che vogliono difendere il terzo posto dagli attacchi di Scandicci. L’appuntamento è per mercoledì 25 novembre alle ore 18:00. La partita sarà visibile insu LVF TV, il canale ufficiale della Lega cui è possibile accedere sottoscrivendo un abbonamento. RISULTATI E CLASSIFICAA1...