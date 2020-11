Temptation Island, ex single si contendono una ragazza: cosa sta succedendo (Di martedì 24 novembre 2020) Competizione tra due single di Temptation Island e volti noti di Uomini e Donne: i due maschi alfa si stanno contendono la stessa ragazza. E anche lei è un volto noto dello spettacolo. “Il triangolo no, non lo avevo considerato”, cantava Renato Zero e, nelle ultime ore, protagonisti di un triangolo inaspettato sono Alessandro Zarino L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di martedì 24 novembre 2020) Competizione tra duedie volti noti di Uomini e Donne: i due maschi alfa si stannola stessa. E anche lei è un volto noto dello spettacolo. “Il triangolo no, non lo avevo considerato”, cantava Renato Zero e, nelle ultime ore, protagonisti di un triangolo inaspettato sono Alessandro Zarino L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

SUPERSTE7 : @stanzaselvaggia Anche le iene, per fare audience non sanno più come montare video...stile temptation island - Jacoposvoice : RT @LuTheReader: Haters: Oppini vuole i fans e followers di Tommaso per queto lo sfrutta Francesco: Sono 2 anni che rifiuto Temptation Isla… - choriflettutoo : RT @LuTheReader: Haters: Oppini vuole i fans e followers di Tommaso per queto lo sfrutta Francesco: Sono 2 anni che rifiuto Temptation Isla… - thugheadjonesy : RT @LuTheReader: Haters: Oppini vuole i fans e followers di Tommaso per queto lo sfrutta Francesco: Sono 2 anni che rifiuto Temptation Isla… - zorzi_stan : RT @LuTheReader: Haters: Oppini vuole i fans e followers di Tommaso per queto lo sfrutta Francesco: Sono 2 anni che rifiuto Temptation Isla… -