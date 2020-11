Richards: “Balotelli può tornare in Inghilterra, l’importante è che non mi bruci casa con i petardi” (Di mercoledì 25 novembre 2020) Il futuro di Balotelli è ancora un bel punto interrogativo, con proposte che arrivano da diversi angoli del mondo. Nelle ultime ore si è fatta largo anche una nuova proposta dall'Inghilterra, precisamente dal Burnley. A parlare di questa ipotesi, è stato l'ex compagno di Balotelli ai tempi del City, Micah Richards, con un passato anche nella Fiorentina: Può tornare in Inghilterra, ma non voglio che si avvicini alla mia casa di Harrogate e accenda fuochi d'artificio nella mia cucina come faceva quando eravamo compagni di squadra al City - dichiara scherzosamente l'ex difensore del City - . Siamo ancora oggi buoni amici, a lui piace interpretare il clown della classe, ma c'è un altro lato del suo carattere che non tutti conoscono, che spesso viene oscurato dalle sue follie. Non è un idiota, è una ... Leggi su itasportpress (Di mercoledì 25 novembre 2020) Il futuro di Balotelli è ancora un bel punto interrogativo, con proposte che arrivano da diversi angoli del mondo. Nelle ultime ore si è fatta largo anche una nuova proposta dall', precisamente dal Burnley. A parlare di questa ipotesi, è stato l'ex compagno di Balotelli ai tempi del City, Micah, con un passato anche nella Fiorentina: Puòin, ma non voglio che si avvicini alla miadi Harrogate e accenda fuochi d'artificio nella mia cucina come faceva quando eravamo compagni di squadra al City - dichiara scherzosamente l'ex difensore del City - . Siamo ancora oggi buoni amici, a lui piace interpretare il clown della classe, ma c'è un altro lato del suo carattere che non tutti conoscono, che spesso viene oscurato dalle sue follie. Non è un idiota, è una ...

ItaSportPress : Richards: 'Balotelli può tornare in Inghilterra, l'importante è che non mi bruci casa con i petardi' -… - infoitsport : Micah Richards racconta il “suo” Balotelli: “Recita la parte del clown, ma ha un cuore d’oro. A Manchester era circ… - CalcioWeb : Il gesto di @FinallyMario per un senzatetto: non solo colpi di testa dunque... - sportli26181512 : 'Balotelli al Barnsley? Spero di no, mi fa paura averlo come vicino di casa': Micah Richards scherza sull'ex compag… -